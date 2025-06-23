Милич перешел в «Партизан» из «Черноморца»

«Партизан» и «Черноморец» объявили о переходе защитника Стефана Милича в сербский клуб.

На сайте сербской команды указано, что 24-летний Милич перешел в клуб после расторжения контракта с «Черноморцем», воспользовавшись статусом свободного агента.

Милич присоединился к «Черноморцу» зимой текущего года, перейдя из черногорского «Дечича» также в качестве свободного агента. В составе новороссийского клуба защитник сыграл 12 матчей и получил 5 желтых карточек.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в МЕЛБЕТ-Первой Лиге с 64 баллами. Однако клуб не прошле лицензирование для выхода в РПЛ, и вместо него в переходных играх участвовал «Сочи».