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«Милан» интересуется 21-летним полузащитником аргентинского «Расинга»

15:29
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«Милан» намерен приобрести полузащитника аргентинского «Расинга» Федерико Матиаса Сарачо, сообщает Goal.com.

По информации источника, «россонери» хотят потратить на трансфер 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро, в то время как «Расинг» желает получить за футболиста около 25 миллионов евро. «Милан» хотел купить Сарачо еще в зимнее трансферное окно, но клубам не удалось договориться о сумме сделки. Источник сообщает, что сам игрок выразил согласие на переход.

Сарачо — воспитанник «Расинга». На его счету 4 гола и 1 результативная передача в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 17,5 миллиона евро.

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