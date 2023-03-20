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Сегодня, 21:23

«Милан», «Интер и «Тоттенхэм» претендуют на форварда «Зальцбурга» Окафора

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Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор хочет летом покинуть клуб. За него готовы побороться «Милан», «Интер» и «Тоттенхэм», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Трансфер 22-летнего швейцарца может обойтись в сумму от 20 до 25 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Окафора в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Окафор провел 30 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Футбол
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