«Милан», «Интер и «Тоттенхэм» претендуют на форварда «Зальцбурга» Окафора

Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор хочет летом покинуть клуб. За него готовы побороться «Милан», «Интер» и «Тоттенхэм», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Трансфер 22-летнего швейцарца может обойтись в сумму от 20 до 25 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Окафора в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Окафор провел 30 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.