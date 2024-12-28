Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси презентовал собственную марку премиальных вин.

Футболист создал напитки совместно с американской винодельней Mmwinemaker. На презентации было представлено два сорта: один в бутылках с белой этикеткой, другой — с черной, на обоих изображен силуэт Месси. Коллекция получила название «Lionel 10».

Сорта называются Lionel Cabra 10 — Puglia Primitivo IGT и Lionel Goat 10 — Syrah de Sicilia IGT Одна бутылка стоит 60,32 тысячи евро.