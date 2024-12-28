Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси презентовал собственную марку премиальных вин.

Футболист создал напитки совместно с американской винодельней Mmwinemaker. На презентации было представлено два сорта: один в бутылках с белой этикеткой, другой — с черной, на обоих изображен силуэт Месси. Коллекция получила название «Lionel 10».

Сорта называются Lionel Cabra 10 — Puglia Primitivo IGT и Lionel Goat 10 — Syrah de Sicilia IGT Одна бутылка стоит 60,32 тысячи евро.

Источник: La Nacion
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
Читайте также
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси признан самым ценным игроком сезона в МЛС
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro
Источник: Неймар мечтает продолжить карьеру в «Реале»
Источник: Месси не сможет приехать на празднование 125-летия «Барселоны»
Месси посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дерби «Спортинга» и «Бенфики» можно будет посмотреть в VK Видео

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости