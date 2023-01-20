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Сегодня, 10:11

Месси выложил видео объятий с Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выложил видео с объятиями с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед товарищеским матчем «ПСЖ» с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хтлаля» (5:4).

Перед игрой в подтрибунном помещении Роналду подошел к игрокам парижан, в том числе он поприветствовал и обнял Месси.

Нападающий «ПСЖ» после матча выложил у себя в сторис короткий ролик с объятиями с Криштиану.

Роналду также выложил ряд фотографий с матча, в том числе на котором он обнимается с аргентинцем.

По ходу матча Роналду дважды забил гол, Месси — один. Также в составе сборной звезд отметились Чан Хен Су и Талиска. За «ПСЖ» забили Маркиньос, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Юго Экитике.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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