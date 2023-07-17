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Сегодня, 04:54

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Я здесь, чтобы помогать команде. Мы получим массу удовольствия»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото ФК «Интер Майами»

Форвард «Интера Майами» Лионель Месси прокомментировал свой переход в американский клуб.

«Я очень счастлив быть здесь! Не могу дождаться начала тренировок и игр. Я здесь, чтобы побеждать и помогать команде, как всегда. Мы получим массу удовольствия», — сказал Месси на презентации.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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