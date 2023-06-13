Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как относится к «Золотому мячу». Футболист является семикратным обладателем этого приза.

«Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент — кубок мира», — цитирует Месси Titan Sports.

Месси считается одним из фаворитов следующей церемонии вручения «Золотого мяча» поселе победы на чемпионате мира. Аргентина завоевала золото ЧМ-2022 после финала с Францией, а ее капитан был признан лучшим игроком турнира.