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Месси — о Серхио Рамосе: «У нас было очень много ссор»

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, кто из футболистов больше всего злил его во время матчей.

«С Серхио Рамосом у нас было много ссор. Он был тем футболистом, на кого я больше всего злился. После мы стали товарищами по команде, но во время «эль класико» всегда ругались. Матчи «эль класико» получались очень напряженными», — приводит AS слова Месси.

Серхио Рамос долгое время выступал за мадридский «Реал», а Месси — за «Барселону». Позднее футболисты стали вместе играть в «ПСЖ».

В июле 2023 года Месси перешел в американский «Интер Майами» на правах свободного агента. За год в клубе форвард забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Вместе с «Интер Майами» аргентинец выиграл Кубок лиг.

Лионель Месси
Серхио Рамос
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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