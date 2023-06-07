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Сегодня, 01:24

Источник: Месси выбрал «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого заканчивается контракт, продолжит карьеру в MLS.

«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал в Twitter журналист TNT Sports Эрнан Кастильо.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Аргентинец выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

Лионель Месси может перейти в &laquo;Барселону&raquo;, &laquo;Аль-Хиляль&raquo; или клуб АПЛ. Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане
Источник: https://twitter.com/HernanSCastillo/status/1666206314895138818
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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