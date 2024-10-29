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Сегодня, 04:12

Месси отреагировал на итоги церемонии вручения «Золотого мяча»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на итоги церемонии вручения награды по итогам сезона-2023/24.

Церемония состоялась 28 октября в Париже. «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Соотечественник Месси, вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес был во второй раз подряд признан лучшим вратарем года.

«Поздравляю всех победителей и номинантов на «Золотой мяч». Особенно Эмилиано Мартинеса — очередная награда лучшему вратарю мира», — написал Месси в соцсетях.

Лионель Месси — рекордсмен по числу выигранных «Золотых мячей». Аргентинец за свою карьеру получил 8 наград лучшему футболисту года.

Лионель Месси
Футбол
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