Месси отреагировал на итоги церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на итоги церемонии вручения награды по итогам сезона-2023/24.

Церемония состоялась 28 октября в Париже. «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Соотечественник Месси, вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес был во второй раз подряд признан лучшим вратарем года.

«Поздравляю всех победителей и номинантов на «Золотой мяч». Особенно Эмилиано Мартинеса — очередная награда лучшему вратарю мира», — написал Месси в соцсетях.

Лионель Месси — рекордсмен по числу выигранных «Золотых мячей». Аргентинец за свою карьеру получил 8 наград лучшему футболисту года.