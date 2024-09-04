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Сегодня, 10:17

Месси обратился к завершившему карьеру в сборной Суаресу: «Ты уникален»

Алина Савинова
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на решение своего одноклубника Луиса Суареса завершить карьеру в национальной команде Уругвая.

«Ты уникален — как на поле, так и за его пределами!!! Я очень тебя ценю», — написал Месси в своих соцсетях.

В пятницу, 6 сентября, Суарес проведет свой последний матч за сборную против Парагвая в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Футболист выступал за основную сборную Уругвая с 2007 года. Всего 37-летний форвард провел за команду 142 матча и забил 69 голов, став бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовых медалей турнира (2024).

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
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