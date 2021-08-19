Месси и Роналду не вошли в тройку претендентов на приз УЕФА игроку года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте назвал шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона-2020/21.

В тройку лучших вошли: Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити») Жоржиньо (Италия, «Челси») и Н'Голо Канте (Франция, «Челси»).

В топ-3 не попали Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») и Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

В голосовании за выбор шорт-листа участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Награду вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.