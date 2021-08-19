Месси и Роналду не вошли в тройку претендентов на приз УЕФА игроку года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте назвал шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона-2020/21.
В тройку лучших вошли: Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити») Жоржиньо (Италия, «Челси») и Н'Голо Канте (Франция, «Челси»).
В топ-3 не попали Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») и Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
В голосовании за выбор шорт-листа участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
Награду вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026c-13096a4576ba-666c7c363e8f-1000/?utm_campaign=ucl-editorial-ongoin&utm_content=_&utm_medium=social&utm_source=twitter
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