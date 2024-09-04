Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:05

Месси и Роналду не вошли в список номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Издание France Football, которое ежегодно вручает премию «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, впервые с 2003 года не включило в список претендентов на награду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месии является самым титулованным обладателем награды в истории, он получал ее 8 раз. Аргентинец, которому в июне исполнилось 37 лет, выступает в МЛС за «Интер Майами». В последний раз он получал «Золотой мяч» в 2023 году.

На счету 39-летнего Роналду 5 «Золотых мячей». Португалец является игроком «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии. Его последняя победа в голосовании за премию была в 2017 году. 39-летний Роналду является игроком «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии.

В 2024 году Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины. Нападающий сыграл в 5 матчах, забил гол и сделал результативную передачу.

Роналду принял участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Команда вылетела с турнира после 1/4 финала, а форвард провел 5 матчей и сделал голевую передачу.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Читайте также
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости