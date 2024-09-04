Месси и Роналду не вошли в список номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года

Издание France Football, которое ежегодно вручает премию «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, впервые с 2003 года не включило в список претендентов на награду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месии является самым титулованным обладателем награды в истории, он получал ее 8 раз. Аргентинец, которому в июне исполнилось 37 лет, выступает в МЛС за «Интер Майами». В последний раз он получал «Золотой мяч» в 2023 году.

На счету 39-летнего Роналду 5 «Золотых мячей». Португалец является игроком «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии. Его последняя победа в голосовании за премию была в 2017 году. 39-летний Роналду является игроком «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии.

В 2024 году Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины. Нападающий сыграл в 5 матчах, забил гол и сделал результативную передачу.

Роналду принял участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Команда вылетела с турнира после 1/4 финала, а форвард провел 5 матчей и сделал голевую передачу.