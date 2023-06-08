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Сегодня, 23:27

Месси будет выступать в «Интер Майами» под 10-м номером

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под 10-м номером, сообщает Clarin.

По информации издания, «Интер Майами» зарезервировал за Месси 10-й номер, чтобы обеспечить аргентинцу комфортные условия в новой команде.

С 2021 по 2023 год форвард выступал в «ПСЖ» по номером 30, 10-ка была занята бразильцем Неймаром.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что 35-летний форвард покинет команду по окончании сезона.

В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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