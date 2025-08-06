Меликян назначен главным тренером сборной Армении по футболу

Егише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до ноября 2026 года.

«Я горжусь тем, что вступил на пост главного тренера сборной Армении. Я осознаю всю сложность момента и всю ответственность, но готов с честью пройти этот путь. Все свои решения я буду принимать на благо сборной и армянского футбола», — заявил Меликян.

Тренер также призвал футбольное сообщество сплотиться вокруг сборной страны.

До этого, с 2021 года, Меликян возглавлял «Пюник», который под его руководством дважды выигрывал чемпионат Армении.