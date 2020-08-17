Мельгарехо получил предложение от «Расинга» из Аргентины

Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Аргентине. 30-летний парагваец получил предложение от клуба «Расинг» из Авельянеды, сообщает La Comu.

Мельгарехо, который находится в статусе свободного агента, может подписать контракт на два года.

Хавбек защищал цвета «Спартака» с марта 2016 года, всего на его счету 116 игр и 17 голов за красно-белых. В сезоне-2016/17 он завоевал в составе команды титул чемпионов России.