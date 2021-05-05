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Мексиканский «Крус Асуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

07:08
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«Крус Асуль» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ онфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) на своем поле обыграл «Торонто» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Брайана Ангуло.

Общий счет стал 4:1, «Крус Асуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем четвертьфинала «Монтеррей» — «Коламбус Крю» (первый матч — 2:2).

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