«Брюгге» обыграл «Мехелен» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

«Брюгге» победил «Мехелен» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата Бельгии.

Дубль в свой актив записал Крепин Диатта. Еще один мяч забил Давид Окереке.

«Брюгге» набрал 36 очков и лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Генка» 31 очко при матче в запасе. У «Мехелена» 14 очков и 16-е место.

Чемпионат Бельгии

18-й тур

«Мехелен» — «Брюгге» — 0:3 (0:0)

Голы: Диатта, 69, 74, Окереке, 89