«Брюгге» обыграл «Мехелен» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии
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«Брюгге» победил «Мехелен» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата Бельгии.
Дубль в свой актив записал Крепин Диатта. Еще один мяч забил Давид Окереке.
«Брюгге» набрал 36 очков и лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Генка» 31 очко при матче в запасе. У «Мехелена» 14 очков и 16-е место.
Чемпионат Бельгии
18-й тур
«Мехелен» — «Брюгге» — 0:3 (0:0)
Голы: Диатта, 69, 74, Окереке, 89
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