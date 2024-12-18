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Сегодня, 18:50

Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» в Межконтинентальном кубке, француз восстановился после травмы бедра

Руслан Минаев
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«Реал» объявил стартовый состав перед матчем с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.

С первых минут сыграет форвард Килиан Мбаппе. 12 декабря пресс-служба мадридцев сообщала, что француз получил повреждение бедра.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес (капитан), Тчуамени, Рюдигер, Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Матч «Реала» и «Пачуки» пройдет 18 декабря в Лусаиле (Катар). Начало — в 20.00 мск.

Межконтинентальный кубок. Intercontinental Cup
18 дек, 20:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Реал
Пачука

Килиан Мбаппе
ФК Пачука
ФК Реал
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