Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» в Межконтинентальном кубке, француз восстановился после травмы бедра
«Реал» объявил стартовый состав перед матчем с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.
С первых минут сыграет форвард Килиан Мбаппе. 12 декабря пресс-служба мадридцев сообщала, что француз получил повреждение бедра.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес (капитан), Тчуамени, Рюдигер, Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Матч «Реала» и «Пачуки» пройдет 18 декабря в Лусаиле (Катар). Начало — в 20.00 мск.
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