Мбаппе рассказал об отношениях с Месси после ЧМ-2022

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что был в ярости после финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

«После чемпионата мира я был в ярости, но ты всегда уважаешь его, потому что это Месси. Мы оба растопили лед, смеясь. У нас остались воспоминания о финале. Я думаю, что этот матч сблизил нас», — заявил Мбаппе в интервью Canal+.

С 2021 по 2023 год Месси и Мбаппе играли в одной команде — «ПСЖ». В 2023 году аргентинец перешел в «Интер Майами», а француз в 2024-м — в «Реал».

В 2022 году Аргентина стала чемпионом мира, выиграв турнир в Катаре. В финале Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Тогда Мбаппе забил три гола, а Месси — два.