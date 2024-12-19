Мбаппе отметился редким достижением в финале Межконтинентального кубка

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей в финале Межконтинентального кубка против «Пачуки».

Как сообщает Opta, 25-летний француз стал третьим игроком за последние десять лет, забивавшим в двух первых финалах за «Реал». Он повторил достижение Гарета Бэйла (2014) и Марко Асенсио (2017).

«Реал» победил «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка со счетом 3:0 и стал 4-кратным обладателем трофея. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета этого года.