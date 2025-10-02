Мажич назвал самую знаменитую судейскую ошибку в истории футбола

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поделился мнением о самой громкой судейской ошибке в истории футбола.

— Если постараться абстрагироваться от предпочтений, первое, что приходит на ум — «Рука Бога» Марадоны. Судья на поле не видел, что Диего сыграл рукой, и засчитал мяч. Ну, это же Марадона — вы понимаете! И тут мы возвращаемся в начало разговора к истории об Анри и Ханссоне. Кто тогда критиковал Марадону? Никто. Все ругали только арбитра, — сказал Мажич «СЭ».

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Марадона забил рукой в ворота сборной Англии. Момент вошел в историю как «Рука Бога».