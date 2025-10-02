Футбол
Судейство

Сегодня, 09:45

Мажич назвал самую знаменитую судейскую ошибку в истории футбола

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поделился мнением о самой громкой судейской ошибке в истории футбола.

— Если постараться абстрагироваться от предпочтений, первое, что приходит на ум — «Рука Бога» Марадоны. Судья на поле не видел, что Диего сыграл рукой, и засчитал мяч. Ну, это же Марадона — вы понимаете! И тут мы возвращаемся в начало разговора к истории об Анри и Ханссоне. Кто тогда критиковал Марадону? Никто. Все ругали только арбитра, — сказал Мажич «СЭ».

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Марадона забил рукой в ворота сборной Англии. Момент вошел в историю как «Рука Бога».

Милорад Мажич.«Могу сказать одно: вы — сила! Россия — это сила, империя!» Откровенный разговор с Мажичем

Диего Марадона
Футбол
Милорад Мажич
