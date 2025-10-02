Мажич назвал лучшего арбитра в истории футбола

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшим арбитром в истории футбола.

— Без сомнения, [лучшим считаю] Пьерлуиджи Коллину! Он был первым, кто начал менять мнение о судьях, систему, делать судейство последовательным. Коллина поработал во многих странах мира. Я был там — и в Саудовской Аравии, и в США. Нет более узнаваемого арбитра в мире, — сказал Мажич «СЭ».

Коллина начал судейскую карьеру в 1977 году, а завершил в 2005-м. Шесть лет подряд (с 1998 по 2003 годы) признавался лучшим арбитром мира Международной федерацией футбольной истории и статистики. В 2011 году Коллина был включен в Зал славы итальянского футбола. С 2017 года специалист возглавляет департамент судейства ФИФА.