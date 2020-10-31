Матюиди рассчитывает из MLS получить вызов в сборную Франции
Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди признался, что хочет играть за сборную Франции. Однако футболист понимает, что из-за того, что не играет в Европе, с этим могут возникнуть трудности.
— Я был и остаюсь бойцом в распоряжении тренера, — цитирует Telefoot Матюиди. — Посмотрим, получу ли я вызов. Подводить черту сегодня преждевременно, но я осознаю всю сложность.
Тренерский штаб сборной Франции объявит состав на ноябрьские матчи в четверг, 5 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.