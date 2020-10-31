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Матюиди рассчитывает из MLS получить вызов в сборную Франции

04:28
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Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди признался, что хочет играть за сборную Франции. Однако футболист понимает, что из-за того, что не играет в Европе, с этим могут возникнуть трудности.

— Я был и остаюсь бойцом в распоряжении тренера, — цитирует Telefoot Матюиди. — Посмотрим, получу ли я вызов. Подводить черту сегодня преждевременно, но я осознаю всю сложность.

Тренерский штаб сборной Франции объявит состав на ноябрьские матчи в четверг, 5 ноября.

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