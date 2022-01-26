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Сегодня, 01:23

Матюиди хочет вернуться в Европу

Евгений Козинов
Корреспондент
Блез Матюиди.
Фото Instagram

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди хочет вернуться в Европу. 34-летний француз с 2020 года играет в MLS, но до конца январского трансферного окна рассчитывает уйти из клуба, сообщает Get French Football News со ссылкой на источники.

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Действующий контракт игрока с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 32 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Всего на его счету 2 гола и 1 голевая передача в 47 матчах MLS.

Ранее он играл в Европе за «Ювентус», «ПСЖ», «Сент-Этьен» и «Труа». Также на его счету 84 матча и 9 голов за сборную Франции.

Напомним, в августе прошлого года Матюиди признался, что не собирается возвращаться в европейский футбол.

Блез Матюиди
Футбол
ФК Интер Майами
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