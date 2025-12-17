Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

17 декабря 2025, 23:25

Четыре сэйва Сафонова в серии пенальти «ПСЖ» — «Фламенго»: видео

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов отражает удар Луиса Араужу в серии пенальти в матче «ПСЖ» — «Фламенго».
Фото AFP

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1). В серии одиннадцатиметровых ударов россиянин отбил 4 удара из 5, причем сделал спасения подряд.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Он был признан лучшим игроком матча. Россиянин выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году и выиграл вместе со столичным клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти и&nbsp;выиграл с &laquo;ПСЖ&raquo; Межконтинентальный кубок.Великий матч Сафонова! Отбил четыре пенальти и принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фламенго
Читайте также
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
ISU объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Мы счастливы». Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции
Макрон поздравлял, Сафонов смеялся: как российский вратарь «ПСЖ» сходил на прием к президенту Франции
Сафонов — лучший вратарь в истории России? Две победы в Лиге чемпионов — мощный аргумент в споре с Акинфеевым
«После удара в первом тайме у меня голова теперь чуть-чуть неровная!» Интервью Сафонова после победы в ЛЧ
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка

Сафонов стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости