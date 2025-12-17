Четыре сэйва Сафонова в серии пенальти «ПСЖ» — «Фламенго»: видео

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1). В серии одиннадцатиметровых ударов россиянин отбил 4 удара из 5, причем сделал спасения подряд.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Он был признан лучшим игроком матча. Россиянин выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году и выиграл вместе со столичным клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.