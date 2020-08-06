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«Маттерсбург» снимется с чемпионата Австрии. Клуб будет расформирован

08:35
Стадион «Маттерсбурга». Фото ФК «Маттерсбург».
Стадион «Маттерсбурга». Фото ФК «Маттерсбург».
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Австрийский клуб «Маттерсбург» подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии. Такое решение принято из-за неплатежеспособности в результате закрытия основного спонсора команды Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, сообщает сайт клуба.

Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.

«Маттерсбург» был основан в 1922 год. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07.

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