«Маттерсбург» снимется с чемпионата Австрии. Клуб будет расформирован

Австрийский клуб «Маттерсбург» подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии. Такое решение принято из-за неплатежеспособности в результате закрытия основного спонсора команды Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, сообщает сайт клуба.

Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.

«Маттерсбург» был основан в 1922 год. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07.