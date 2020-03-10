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Матчи высшего дивизиона чемпионата Польши по футболу будут проходить без зрителей из-за коронавируса

15:13
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Матчи высшего дивизиона чемпионата Польши по футболу будут проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил президент польской экстраклассы Марчин Анимуцки.

— Из-за риска распространения коронавируса в Польше и решения властей продлить срок запрата на организацию массовых мероприятий, в том числе, футбольных матчей, мы сообщаем, что матчи чемпионата Польши будут проходить без болельщиков, пока не ситуация не улучшится, — цитирует официальный сайт экстраклассы Анимуцки. — Из-за невозможности определить срок, на который распространяется запрет, запланировать перенос матчей невозможно.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.

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