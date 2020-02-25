Матчи Кубка японской футбольной лиги перенесли из-за коронавируса

Семь матчей Кубка японской футбольной лиги, которые должны были состояться в среду, перенесены из-за эпидемии коронавируса, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

Отмечается, что руководство высшего дивизиона чемпионата Японии не исключает приостановление всех футбольных матчей до 15 марта. Ранее из-за коронавируса перенесли начало чемпионата Южной Кореи.