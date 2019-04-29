Матчи чемпионата Турции с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания в память о чешском полузащитнике Йосефе Шурале, информирует сайт Турецкой федерации футбола. Футболист погиб в результате серьезного ДТП. Еще семь игроков получили серьезные повреждения.

Авария произошла в ночь на понедельник. Микроавтобус "Аланьяспора" с несколькими игроками возвращался из Кайсери после матча с чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). По информации Daily Sabah, микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья, так как водитель уснул за рулем. Шураль после аварии был доставлен в больницу, однако скончался, несмотря на усилия врачей.

Напомним, часть футболистов отправилась домой на самолете, но поскольку перелет был не прямой, а через Стамбул, то семеро игроков арендовали машину представительского класса и поехали на ней.