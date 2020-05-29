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Матчи чемпионата Швеции возобновятся с 14 июня и будут проходить без зрителей

10:15

Матчи чемпионата Швеции возобновятся с 14 июня. Игру будут проходить без зрителей, сообщает Sportbladet.

Последний тур высшего дивизиона чемпионата Швеции по футболу прошел в начале марта.

Министр внутренних дел Микаэль Дамберг уточнил, что запрет на собрание более 50 человек по-прежнему в силе и призвал фанатов не собираться в спортклубах и ресторанах.

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