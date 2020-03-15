Матчи чемпионата Мексики будут проходить без зрителей

В Мексике было приятно решение, что ближайшие матчи внутреннего чемпионата будут проходить при пустых трибунах. Такие меры введены для борьбы с эпидемией распространения коронавируса, сообщает ESPN.

Многие футбольные чемпионаты по всему миру уже были приостановлены. Однако в Мексике пока планируют продолжать играть, но без зрителей. Также перед началом матчей отменена традиционная церемония рукопожатий.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»