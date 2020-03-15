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Матчи чемпионата Мексики будут проходить без зрителей

09:47
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В Мексике было приятно решение, что ближайшие матчи внутреннего чемпионата будут проходить при пустых трибунах. Такие меры введены для борьбы с эпидемией распространения коронавируса, сообщает ESPN.

Многие футбольные чемпионаты по всему миру уже были приостановлены. Однако в Мексике пока планируют продолжать играть, но без зрителей. Также перед началом матчей отменена традиционная церемония рукопожатий.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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