Матчи чемпионата Голландии будут проходить без зрителей

В Голландии болельщикам запретили посещать футбольные матчи, сообщает портал Dutch Football. Данное решение приняло правительство страны в понедельник, 28 сентября. Основная причина — карантинные ограничения. Ранее болельщикам в Голландии было разрешено посещать стадионы, но не разрешалось петь.

После трех сыгранных туров в эредивизи лидируют «Аякс» и «Херенвен» (по 9 набранных очков).