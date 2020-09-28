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Матчи чемпионата Голландии будут проходить без зрителей

16:10
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В Голландии болельщикам запретили посещать футбольные матчи, сообщает портал Dutch Football. Данное решение приняло правительство страны в понедельник, 28 сентября. Основная причина — карантинные ограничения. Ранее болельщикам в Голландии было разрешено посещать стадионы, но не разрешалось петь.

После трех сыгранных туров в эредивизи лидируют «Аякс» и «Херенвен» (по 9 набранных очков).

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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