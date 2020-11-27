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Матч за Суперкубок Казахстана-2021 не будет проводиться

22:04

Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте сообщила, что матч за Суперкубок страны в 2021 году проводиться не будет.

Такое решение связано с тем, что в текущем сезоне не был разыгран Кубок Казахстана.

Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Кайрат».

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