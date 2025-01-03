Матч «Порту» и «Насьонала» был прерван из-за тумана на поле

Матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналом» и «Порту» был остановлен из-за сильного тумана на поле.

Игра началась на стадионе «Мадейра» в португальском Фуншале в 21:00 по московскому времени. Спустя 14 минут арбитры решили увести команды в раздевалки из-за густого тумана, мешавшего игре. На момент остановки счет не был открыт. Зрители остались на трибунах.

Решение о дальнейшем проведении или переносе матча будет принято позже.

Город Фуншал расположен на побережье острова Мадейра, который находится в Атлантическом океане почти в 1000 километров от Португалии.