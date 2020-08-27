Матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» сегодня не состоится. Об этом сообщает в своем Twitter журналист Miami Herald Мишель Кауфман.

BREAKING NEWS: Inter Miami vs Atlanta United called off as part of Black Lives Matter protest, along with NBA, WNBA, MLB. Story to come. @HeraldSports @MiamiHerald @MLS @InterMiamiCF #MLS — Michelle Kaufman (@kaufsports) August 27, 2020

Указано, что причиной стали протесты против расизма. Владелец клуба из Майами — экс-игрок «МЮ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Другой матч регулярного чемпионата между «Орландо» и «Нэшвиллом» уже стартовал. В программе сегодняшнего дня, кроме игры между «Интером» «Юнайтед», значатся еще четыре матча.

Ранее были отменены все матчи дня в НБА и WNBA. Игроки «Милуоки» и «Орландо» приняли решение не играть сегодня, после чего НБА приняла решение об отменен игр.

Причиной решения о переносе матчей стал инцидент, который произошел 24 августа в городе Кеноша. На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).