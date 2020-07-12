Матч МЛС между «Ди Си Юнайтед» и «Торонто» перенесен из-за подозрений на заражение коронавирусом у двух игроков этих команд, сообщает сайт лиги.

По результатам тестирования игроков «Ди Си Юнайтед» и «Торонто», прошедшего в субботу, у одного из игроков есть подозрение на заражение коронавирусной инфекцией, у другого тест не дал однозначный результат. Клубная принадлежность футболистов не уточняется.

Чемпионат был возобновлен 9 июля по измененному из-за приостановки чемпионата формату. Все игры оставшейся части турнира пройдут в Орландо без зрителей. Команды разбиты на шесть групп (в пяти из них выступает четыре команд, еще в одной — пять), две лучшие команды каждой группы и четыре лучшие команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала.