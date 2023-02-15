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Сегодня, 09:59

Матч чемпионата Колумбии перенесли из-за нападения фаната на игрока

Руслан Минаев
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Момент нападения на игрока.

Матч чемпионата Колумбии между «Депортесом Толима» и «Мильонариосом» перенесли из-за нападения фаната на полузащитника «Мильонариоса» Даниэля Катаньо. Встреча должна была состояться 13 февраля.

За несколько секунд до стартового свистка на поле выбежал болельщик и ударил Катаньо кулаком по спине. После чего футболист сразу же побежал за фанатом, которого к тому моменту задержала полиция.

Через некоторое время арбитр принял решение прервать встречу.

Катаньо перешел в «Мильонариос» летом прошлого года из «Депортеса Толимо». Возможно, это и стало причиной нападения на него со стороны болельщика.

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