Матч «Белененсеш» — «Бенфика» досрочно завершен со счетом 0:7, у хозяев осталось 6 игроков
Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» завершен досрочно. Гости к моменту остановки игры вели 7:0. Им присуждена победа.
Хозяева смоли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых номинальные вратари, из-за вспышки коронавируса в команде.
В воротах сыграл Алвару Рамалью. Его коллега по амплуа Жоау Монтейру вынужденно занял позицию правого защитника.
После первого тайма в составе «Белененсеша» осталось семь игроков — минимально возможное число футболистов в одной команде. На 48-й минуте один из игроков команды сел на газон заявил, что травмирован, сказав также арбитру: «это конец».
Так как у «Белененсеша» оказалось меньше семи игроков, команде засчитали поражение.
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