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Массимо Каррера: «Так счастлив вернуться в работу!»

17:31
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опубликовал в своем Instagram фотографию с тренировочных занятий команды. 55-летний итальянский специалист подписал контракт с афинским клубом 8 декабря.

«Первый день! Так счастлив вернуться в работу!» — подписал фото Каррера.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

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