Во вторник, 10 декабря, прошла официальная презентация нового главного тренера АЕКа с участием Массимо Карреры. 55-летний итальянский специалист рассказал о своих отношениях с фанатами «Спартака», когда возглавлял московский клуб.

«Когда я был тренером «Спартака», то при встречах с фанатами говорил им: «Не даю никаких обещаний», — приводит слова Карреры gazzetta.gr. — Говорил болельщикам, что команда всегда будет играть боевито, отдаваясь на все 100 процентов. Эти игроки играют за эмблему клуба. Если мы даже и проиграем, то сделаем это потому, что соперник был сильнее нас, а не потому, что мы плохо играли. Тогда фанаты красно-белых сказали, что хотят побед в дерби. Такой принцип действует везде. Я спросил у них, чего они хотят больше: победы в дерби или чемпионате. Я заинтересован в итоговом результате, выбираю второе. Конечно, лучше всего выигрывать в матчах с принципиальными соперниками, так и в чемпионате».

АЕК после 13 туров занимает третье место с 21 баллом в турнирной таблице чемпионата Греции.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

АЕК провел презентацию нового главного тренера. Фото с Каррерой