Маскерано в ближайшее время перейдет в «Эстудиантес»

Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантес», сообщил аргентинский клуб.

35-летний аргентинец встретился с президентом клуба Хуаном Себастьяном Вероном. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о переходе в ближайшие дни.

В текущем сезоне Маскерано провел 26 матчей в чемпионате Китая и отметился шестью голевыми передачами.

В составе «Барселоны» Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также дважды становился обладателем Лиги чемпионов.