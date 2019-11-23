Маскерано в ближайшее время перейдет в «Эстудиантес»
23 ноября 2019, 23:59
Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантес», сообщил аргентинский клуб.
35-летний аргентинец встретился с президентом клуба Хуаном Себастьяном Вероном. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о переходе в ближайшие дни.
В текущем сезоне Маскерано провел 26 матчей в чемпионате Китая и отметился шестью голевыми передачами.
В составе «Барселоны» Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также дважды становился обладателем Лиги чемпионов.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...