Марадону задержали в Буэнос-Айресе

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun.

Сообщается, что причиной ареста стал иск бывшей девушки Росио Оливы. Она требует от него выплаты суммы, эквивалентной пяти миллионам фунтов. Пара встречалась на протяжении шести лет и рассталась в декабре прошлого года.

Марадона прилетел на родину из Мексики, где он ранее работал главным тренером местного клуба "Дорадос". После того, как он был задержан, ему сообщили о дате слушания в суде по его делу - 13 июня. После этого аргентинец был освобожден. Его сопровождал адвокат Матиас Морла.