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Марадона верен себе. Диего заводит болельщиков зажигательным танцем

13:09
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«Химнасия» проведет матч против «Ньюэллз Олд Бойз» в рамках чемпионата Аргентины. Болельщики «Ньюэллза» пришли к отелю, где остановилась «Химнасия», чтобы приветствовать главного тренера соперника — Диего Марадону.

Знаменитый аргентинец провел в сезоне-1993/94 несколько матчей за «Олд Бойз».

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