Марадона верен себе. Диего заводит болельщиков зажигательным танцем

«Химнасия» проведет матч против «Ньюэллз Олд Бойз» в рамках чемпионата Аргентины. Болельщики «Ньюэллза» пришли к отелю, где остановилась «Химнасия», чтобы приветствовать главного тренера соперника — Диего Марадону.

#Maradona accolto come un re a #Rosario ?

Tifosi del #Newells pazzi per il Pibe

E lui si diverte cos... ? https://t.co/d7Ysa1XLwS pic.twitter.com/53JKNl5jKj — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 29, 2019

Знаменитый аргентинец провел в сезоне-1993/94 несколько матчей за «Олд Бойз».