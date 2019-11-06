Марадона опроверг информацию о том, что он умирает

Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима», знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона опубликовал на Youtube видео, в котором опроверг новость о том, что он может скоро умереть. Поводом для этого стали слова его дочери Джаннины, которая ранее заявила, что его «убивают изнутри». Также легендарный игрок дал понять, что не оставит семье наследство.

— Я хотел сказать, что я совершенно не умираю, что я спокойно сплю, потому что работаю, — сказал Марадона. — Я не знаю, что Джаннина имел в виду, что она подразумевала этим. Я знаю, что когда ты стареешь, люди больше беспокоятся о том, что ты оставишь после себя, чем о том, что ты делаешь.

И я говорю всем, что не оставлю им ничего, я пожертвую это. Я пожертвую все, что я заработал на протяжении своей жизни. Поэтому они будут продолжать говорить о том, когда я умру, но сейчас я очень даже здоров.

30-летняя Джаннина Марадона, бывшая жена форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ранее выразила беспокойство по поводу его здоровья в соцсетях.

— Он не умирает, потому что его тело так решило, его убивают изнутри, и он не осознает этого, — написала Джаннина Марадона. Также она призвала молиться за своего отца.