Маноло Хименес в четвертый раз возглавит АЕК

АЕК определился с новым главным тренером, который сменит уволенного Массимо Карреру, сообщает Sport24.gr.

Им станет испанец Маноло Хименес. Он возглавит команду уже в четвертый раз.

Испанский специалист уже прилетел в Афины. Официально о его назначении должно быть объявлено в ближайшее время.

Хименес, известный по работе в «Севилье», «Сарагосе» и «Лас-Пальмас», работал с АЕК в 2010-2011 годах, 2017-2018 годах и 2019-м.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.