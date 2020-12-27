Маноло Хименес сменил Карреру на посту главного тренера АЕКа

Испанский специалист Маноло Хименес официально сменил итальянца Массимо Карреру на посту главного тренера АЕКа, сообщает официальный сайт греческого клуба.

56-летний испанец возглавил АЕК в четвертый раз за свою тренерскую карьеру. Ранее он был тренером афинской команды в 2010-2011, 2017-2018, и 2019 годах.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Каррера покинул АЕК 22 декабря, проработав во главе команды чуть более года. Под руководством итальянца АЕК занял третье место в таблице чемпионата Греции в прошлом сезоне, а также дошел до финала Кубка страны.