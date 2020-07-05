Манджукич расторг контракт с катарским клубом
5 июля 2020, 17:01
Нападающий Марио Манджукич сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».
— Я достиг договоренности с руководством «Аль-Духаиля» о расторжении контракта по обоюдному согласию. Я высоко ценю доверие и гостеприимство, которые получил в Катаре, и я желаю всего наилучшего клубу и команде в будущем, — написал Манджукич в Twitter.
34-летний хорват перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» в декабре 2019 года и с тех пор забил за катарский клуб один гол в семи матчах.
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