Манджукич расторг контракт с катарским клубом

Нападающий Марио Манджукич сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».

— Я достиг договоренности с руководством «Аль-Духаиля» о расторжении контракта по обоюдному согласию. Я высоко ценю доверие и гостеприимство, которые получил в Катаре, и я желаю всего наилучшего клубу и команде в будущем, — написал Манджукич в Twitter.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17? pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V — Mario Mand?uki? MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020

34-летний хорват перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» в декабре 2019 года и с тех пор забил за катарский клуб один гол в семи матчах.