Бывший форвард «Ювентуса», игрок катарского «Аль-Духаиль» Марио Манджукич опубликовал в своем Instagram обращение к туринскому клубу и болельщикам «бьянконери».

«Невозможно подвести итог четырем с половиной годам в простом прощании, но я надеюсь, что вы видели мою страсть к этому клубу и к этой команде в каждой игре за «Ювентус», — подписал фото Манджукич. — Большое спасибо мистеру Аллегри и мистеру Маротте за то, что меня пригласили в Турин — для меня было честью играть за «Ювентус», и последние несколько месяцев не отменяют то уважение и любовь, которые я испытываю к этому клубу. Я благодарю всех товарищей по команде, которые у меня были в эти сезоны. Я не забуду все победы и трофеи, результат нашего трудолюбия и командного духа. Большое спасибо фанатам!»

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