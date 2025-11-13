Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:19

Манчини назначен главным тренером «Аль-Садда»

Сергей Ярошенко

«Аль-Садд» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба.

Соглашение 60-летнего итальянца с катарским клубом рассчитано на 2,5 года.

Последним местом работы специалиста была сборная Саудовской Аравии, откуда он был уволен в октябре 2024 года. Ранее Манчини также возглавлял сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

После 9 туров «Аль-Садд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара с 14 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роберто Манчини
Футбол
Читайте также
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Артемон Доберманов

    Сейчас закупят 357 аргентинцев

    13.11.2025

  • 100% Информация ()

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

    • Погба, Зиеш и еще 70 спортсменов потребовали от УЕФА отстранить Израиль

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости