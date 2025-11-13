Манчини назначен главным тренером «Аль-Садда»

«Аль-Садд» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба.

Соглашение 60-летнего итальянца с катарским клубом рассчитано на 2,5 года.

Последним местом работы специалиста была сборная Саудовской Аравии, откуда он был уволен в октябре 2024 года. Ранее Манчини также возглавлял сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

После 9 туров «Аль-Садд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара с 14 очками.